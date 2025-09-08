18.5 C
Uber e Momenta, test di robotaxi senza conducente in Germania dal 2026

Tecnologia
REDAZIONE
(Adnkronos) – Uber porterà i robotaxi di Momenta in Europa: a partire dal 2026, le due aziende inizieranno i test di veicoli completamente autonomi a Monaco di Baviera. L’annuncio arriva in un momento in cui il Vecchio Continente è ancora in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, dove i servizi di ride-hailing senza conducente sono già operativi su scala commerciale. I test riguarderanno veicoli di livello 4, in grado di muoversi senza conducente all’interno di aree geografiche definite. Nella fase iniziale, i robotaxi Momenta saranno affiancati da monitor di sicurezza al volante, ma l’obiettivo è la transizione verso un servizio totalmente driverless. Se la sperimentazione bavarese avrà successo, Uber punta a portare i robotaxi Momenta in altre città europee nei prossimi anni. Momenta, con sede a Shanghai, gestisce già una propria rete di robotaxi in Cina ed è considerata uno dei player più avanzati nel settore della guida autonoma. L’azienda ha alle spalle un solido sostegno finanziario: tra i suoi investitori figurano SAIC Motor, GM, Toyota, Mercedes-Benz e Bosch. Oltre ai robotaxi, Momenta fornisce software di assistenza alla guida a diversi costruttori, tra cui Mercedes e BMW. Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno chiave per l’Europa: oltre alla partnership tra Uber e Momenta, anche Baidu e Lyft hanno annunciato l’intenzione di introdurre i propri robotaxi nel Regno Unito e in Germania. Volkswagen, dal canto suo, sta già testando veicoli autonomi in patria e ha confermato il lancio di un servizio di taxi a guida autonoma — sempre in collaborazione con Uber — a Los Angeles nello stesso anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

