WhatsApp introduce gli status vocali da un minuto e altre novità

(Adnkronos) – WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente di condividere video fino a un minuto tramite gli aggiornamenti di stato. L'aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.10.10.74 mira a offrire agli utenti una maggiore libertà nella condivisione dei propri momenti e storie con i contatti, superando il precedente limite di 30 secondi. La nuova funzionalità è stata resa disponibile anche per alcuni beta tester con l'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.7.6. Oltre a questo, WhatsApp sta esplorando ulteriori miglioramenti per gli aggiornamenti di stato, focalizzandosi sull'ottimizzazione dell'esperienza utente nella condivisione di note vocali. Oltre alla possibilità di condividere note vocali, WhatsApp ha integrato altre funzionalità per rendere gli aggiornamenti di stato più interattivi e coinvolgenti. Ad esempio, gli utenti possono ora reagire agli stati con una selezione di otto emoji diverse. Un'altra importante aggiunta è l'introduzione di un nuovo anello di stato sul profilo. Questa funzione aiuta gli utenti a non perdere gli aggiornamenti di stato dei loro contatti, rendendo più visibili i nuovi stati pubblicati. Inoltre, WhatsApp ha introdotto le anteprime dei link negli stati, che offrono una visione d'insieme del contenuto del link prima di cliccarci sopra, migliorando così l'esperienza utente e aumentando la sicurezza. Queste modifiche sono parte di un aggiornamento più ampio che WhatsApp sta distribuendo gradualmente a livello globale. L'obiettivo è migliorare l'esperienza complessiva degli utenti, offrendo loro più opzioni per esprimersi e connettersi con i propri contatti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)