Xbox Developer Direct, tutti i giochi annunciati

(Adnkronos) – L’Xbox Developer_Direct 2025 di ieri ha offerto agli appassionati uno sguardo approfondito su diverse novità in arrivo. L’evento ha visto la partecipazione di importanti software house come id Software, Compulsion Games e Team NINJA, che hanno presentato nuovi gameplay e aggiornamenti sui loro prossimi titoli. Tra gli annunci più rilevanti, spicca il ritorno di un grande classico: Ninja Gaiden. Team NINJA, in collaborazione con PlatinumGames, ha infatti svelato Ninja Gaiden 4, in arrivo questo autunno su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5. A sorpresa, è stata anche annunciata la disponibilità immediata di Ninja Gaiden 2 Black, una versione rimasterizzata del celebre titolo del 2008, disponibile su Xbox Series X|S e PC. L’evento ha inoltre riservato spazio a DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della saga sparatutto di id Software, in uscita il 15 maggio 2025. Compulsion Games ha invece presentato South of Midnight, un action-adventure in terza persona ambientato in un mondo oscuro e magico, disponibile dall’8 aprile 2025. Infine, Sandfall Interactive ha svelato Clair Obscur: Expedition 33, un RPG a turni ambientato in una Francia fantasy di fine Ottocento, in arrivo il 24 aprile 2025. Tutti i giochi presentati durante l’evento saranno disponibili su Xbox Game Pass fin dal giorno di lancio e supporteranno Xbox Play Anywhere, consentendo ai giocatori di acquistare il titolo una sola volta e giocarlo sia su console Xbox che su PC. Inoltre, è stata confermata la data di uscita di Avowed, l’atteso RPG fantasy di Obsidian Entertainment, prevista per il 18 febbraio 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)