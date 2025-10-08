Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti

(Adnkronos) – Pochi giorni fa Microsoft ha annunciato la riorganizzazione dei suoi abbonamenti al servizio Game Pass per Xbox, dividendoli in tre tier e aumentando il prezzo di Game Pass Ultimate di un sostanzioso 50 per cento. Oggi, però, la società di Redmond ha fatto sapere che per alcuni paesi, Italia compresa, questi aumenti non saranno destinati a tutti. In una mail inviata a utenti selezionati in Italia, Germania, Irlanda, Polonia, Sud Corea e India, Microsoft ha comunicato che “al momento, gli aumenti riguarderanno solo i nuovi acquisti e non influenzeranno l’abbonamento attuale, purché tu abbia una sottoscrizione a rinnovo automatico. Se decidi di annullare il tuo piano e riattivarlo in seguito, ti verrà applicata la nuova tariffa vigente”.

In altre parole, coloro che sono già abbonati a Xbox Game Pass Ultimate nei paesi menzionati continueranno a pagare la solita cifra di prima, 17,99 euro anziche 26,99, fino a comunicazione diversa da parte di Microsoft. In tutte le altre nazioni, i nuovi prezzi entreranno invece in vigore dal prossimo rinnovo automatico. la scelta è probabilmente legata alle regolamentazioni sui cambiamenti di prezzo dei servizi ad abbonamento, che in Italia come nelle altre aree geografiche elencate devono avvenire con almeno 60 giorni di anticipo. L’azienda, tuttavia, non ha reso noto quando tutti passeranno alle nuove tariffe, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)