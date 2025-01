Yu-Gi-Oh! Oscurità Suprema: un nuovo capitolo per il gioco di carte più famoso al mondo

(Adnkronos) – Konami ha recentemente svelato, attraverso una nota ufficiale, il nuovo set per il Gioco di Carte Collezionabili Yu-Gi-Oh!: Oscurità Suprema. Questa espansione introduce una miriade di nuove carte, strategie e archetipi, offrendo ai duellanti un’esperienza di gioco ancora più avvincente. Il set introduce nuove carte per diverse strategie, tra cui EROE Malvagio, Velociroid, Crystron, e un nuovissimo tema World Premiere. I mostri EROE Malvagio del Re Supremo Jaden tornano con le versioni malvagie di Bubbleman EROE Elementale e Prisma EROE Elementale, oltre alla nuova versione di Neos del Re Supremo, in grado di assumere il controllo dei mostri dell’avversario. Le nuove carte supporto renderanno più semplice l’evocazione di Mostri Fusione EROE Malvagio, con un numero sempre maggiore di opzioni. Per gli amanti delle strategie più veloci, tornano le carte Velociroid, pronte a rendere l’Evocazione Synchro ancora più semplice e immediata. Due nuovi mostri Velociroid Pendulum/Tuner debuttano in questo set, insieme a nuovi mostri Synchro ispirati ai preferiti di Yugo, tra cui il più grande Drago Synchro Ala Chiara mai visto finora.

Un nuovo tema fa il suo debutto in Oscurità Suprema. Questo Deck posiziona i mostri Trappola Continua direttamente nella Zona Magie & Trappole del Duellante. Come Trappole Continue scoperte, forniscono buff costanti a tutti i mostri Guerriero. Ma all'occorrenza, queste Carte Trappola possono prendere vita come mostri Guerriero per poi tornare al sicuro nella Zona Magie & Trappole quando le cose si fanno troppo movimentate, pronte per riemergere al momento giusto. Oscurità Suprema include 101 carte, con un nuovissimo tema in Anteprima Mondiale. Il set, infine, porta avanti le celebrazioni per il 25° anniversario con 25 Rare Segrete Quarto di Secolo, tra cui una carta speciale. Oscurità Suprema include: 10 Rare Segrete 14 Ultra Rare 26 Super Rare 50 Comuni