Aereo si ribalta in atterraggio, incidente a Toronto

(Adnkronos) – Un aereo della Delta si è schiantato nell'atterraggio all'aeroporto Pearson di Toronto, in Canada, e si è ribaltato in pista, come riferisce Usa Today. Il volo proveniva da Minneapolis. Secondo le prime informazioni, equipaggio e passeggeri del volo regionale sarebbero illesi. Sui social compaiono video dal luogo dell'incidente: "L'aereo si è ribaltato, stiamo uscendo tutti", si sente dire in una clip.