Amici, chi sono i cinque finalisti: tre ballerini, due cantanti

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Sono cinque i finalisti che si contenderanno stasera, domenica 17 maggio, la vittoria della 25esima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il verdetto della semifinale ha promosso tre ballerini – Nicola, Emiliano e Alessio – e una cantante, Elena. Il quinto e ultimo posto disponibile sarà deciso da una sfida finale tra i cantanti Angie e Lorenzo.

Per la categoria ballo, i finalisti sono Nicola, 23enne di Montegranaro, ed Emiliano, 17enne di Roma, entrambi allievi di Alessandra Celentano. Nicola ha studiato alla Elmhurst Ballet School dal 2017 al 2021, ha fatto parte di compagnie come il Ballet de Monterrey e ha partecipato a concorsi come il Prix de Lausanne. Emiliano, cresciuto alla DanzaAmica Academy, ha partecipato a programmi come ‘Tu sì que vales’ (2021), ‘Star in the Star’ e ‘Il cantante mascherato’. Ha inoltre danzato nello spettacolo ‘Viva la danza’ di Roberto Bolle e ha interpretato il protagonista nel musical ‘Billy Elliot’.

A completare il terzetto dei ballerini è Alessio, 19enne di Taranto, seguito dal professore Emanuel Lo. Alessio aveva già partecipato al talent di Canale 5 lo scorso anno, nell’edizione di Amici 24.Il suo sogno, però, si era bruscamente interrotto a gennaio dello scorso anno, quando un grave infortunio al piede, causato da un atterraggio sbagliato durante una lezione, lo aveva costretto ad abbandonare la scuola.

Per la categoria canto, invece, la prima a conquistare la maglia della finale è stata Elena, cantautrice e musicista di 20 anni originaria di Firenze. L’allieva di Rudy Zerbi ha convinto per la sua forte identità artistica, pubblicando durante il programma quattro inediti: ‘Wanda’, ‘Lolita’, ‘Ossigeno’ e ‘A parte me’. L’ultimo posto in finale sarà conteso da due allievi di Lorella Cuccarini. La prima è Angie, cantautrice di 25 anni che vive a Milano e che nel 2024 ha partecipato a Sanremo Giovani. Ha presentato gli inediti ‘Poco Poco’, ‘Millemila missili’, ‘Lettere al Paradiso’ e ‘Signorina’. Il secondo è Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista da 18 anni di Verona. È stato finalista dell’edizione 2024 di X Factor sotto la guida di Achille Lauro e nel corso di Amici ha ottenuto il Premio Spotify Singles, pubblicando inediti come ‘Stupida vita’, ‘Prima di te e dopo’ e ‘Dimmelo tu’.

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