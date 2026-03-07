15.2 C
Antonella Clerici: “Bisogna sporcarsi di sugo…”. Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo

(Adnkronos) – “Per essere nazional-popolari e arrivare al pubblico, bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. Sono queste le parole, finite al centro della polemica, pronunciate da Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’ e che molti hanno interpretato come un messaggio velato nei confronti di Alessandro Cattelan. 

Per conquistare davvero il pubblico, secondo la conduttrice, bisogna abbandonare l’aria da “fighetto”. In altre parole, se non “sai di sugo”, rischi di restare indifferente nel salotto degli italiani. 

Cattelan, a distanza di tempo, ha scelto l’ironia per rispondere. In un video diventato virale sui social, il conduttore si è mostrato con la camicia macchiata e ha scherzato: “Woooooooooooh mi sono sporcato di sugoooooooo!!! Ah no, è soia… Niente…”.  

Una battuta che per molti utenti è apparsa una replica alle parole della conduttrice e che sembrava confermare proprio ciò che la Clerici gli rimproverava. 

La conduttrice aveva già pizzicato Cattelan quando, ospite nel suo podcast ‘Supernova’, si era sbilanciata dando una sua personale opinione sulla conduzione del collega. “Io sai che ti amo dal punto di vista professionale e trovo che tu sia bravissimo. Ogni tanto io penso che tu debba abbassarti un po’”, aveva detto Clerici, senza peli sulla lingua.  

La conduttrice era poi entrata poi nel dettaglio: “Il fatto è che nelle tue cose tu ti diverti tu, devi far divertire anche gli altri, devi coinvolgerli, e tu ogni tanto -questo è un rimprovero che ti ho fatto tante volte – devi dare di più dal punto di vista emotivo. E tu ce l’hai questa cosa cavolo Ale, devi tirarla fuori. Tu sei così bravo a fare le interviste, io spesso mi immedesimo, ascolto l’altro. Cerco di entrare molto in sintonia col cuore”, aveva detto. 

