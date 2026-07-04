Argentina, ottavi e (nuove) polemiche: “Favoriti da arbitri anche contro Capo Verde”

(Adnkronos) – Il day after di Argentina-Capo Verde regala polemiche. Dopo il successo dell’Albiceleste nei sedicesimi dei Mondiali stanotte, ai supplementari, non si fermano i commenti dei detrattori contro Messi e i sudamericani. Sui social, tanti utenti da diverse parti del mondo hanno fatto notare un trattamento arbitrale (ancora) di favore per la nazionale del ct Scaloni: “Sono sempre favoriti, non è possibile” si legge qua e là su X. Al centro del dibattito una serie di episodi nella partita contro Capo Verde, a cominciare da un calcio di punizione tirato da Messi durante i supplementari, quando l’arbitro stava piazzando la barriera. La Pulce, però, non aveva chiesto la distanza e dunque aveva facoltà di calciare in porta senza per forza dover attendere il fischio dell’arbitro: è stato poi bravo Vozinha a negare il gol al fuoriclasse argentino, con una gran parata.

Restando alla partita della notte, l’attenzione è stata catalizzata anche da un duro fallo di Paredes su Cabral, verso la fine dei tempi supplementari, con Capo Verde in attacco. Anche in questo caso, nessun fischio del direttore di gara.

Il discorso si unisce a una serie di riflessioni fatte giorni fa da diversi utenti sui social, a proposito del tabellone dell’Argentina nella fase a eliminazione diretta. L’Albiceleste affronterà ora l’Egitto agli ottavi: sintetizzando, la prima avversaria davvero ostica (almeno sulla carta) potrebbe arrivare solo in semifinale. E sarebbe una tra Inghilterra e Brasile.

Tante critiche all’Argentina c’erano state anche per altre partite. A cominciare dall’esordio contro l’Algeria, firmato da una tripletta storica di Messi. Quel giorno, il fuoriclasse argentino era stato però anche protagonista di un brutto intervento su Aissa Mandi, colpendolo al polpaccio. L’arbitro non aveva tirato fuori nemmeno il cartellino giallo e dopo la gara molti tifosi avevano sottolineato come almeno l’ammonizione fosse inevitabile, mentre altri addirittura avevano parlato di espulsione.

Un’altra polemica riguarda invece la seconda partita, vinta dai campioni del mondo in carica contro l’Austria grazie a un gol di Messi ‘viziato’ da un fallo di Mac Allister a centrocampo, poco prima del gol del vantaggio. Altre critiche all’Argentina riguardano pure la partita contro la Giordania, portata a casa dall’Albiceleste con un 3-1. Polemiche, stavolta, sul gol su punizione di Messi: secondo alcuni, una conclusione (valsa tra l’altro il record di reti in Coppa del Mondo per la Pulce) non proprio irresistibile per il portiere Abulaila. Insomma, episodi che messi insieme a un tabellone giudicato sbilanciato hanno scatenato le proteste.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)