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Ascolti tv, 28 giugno: partita Sudafrica-Canada su Rai1 vince con 25,6%

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(Adnkronos) –
La partita dei Mondiali 2026 tra Sudafrica e Canada domina il prime time con 3.741.000 spettatori e uno share pari al 25,6%. Medaglia d’argento per Canale 5 che con la serie turca ‘Racconto di una notte’ ha raggiunto 1.797.000 spettatori e 16,5% di share mentre Italia1 con ‘Hitch – Lui sì che capisce le donne’ ha registrato 748.000 spettatori e il 5,8% di share.  

Fuori dal podio troviamo Rai3 con il meglio di ‘Presadiretta’ che ha interessato 716.000 spettatori (5,1% share) mentre Tv8 con ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ ha totalizzato 495.000 spettatori (3,9% share): Seguono: Rai2 con ‘Elsbeth’ (454.000 spettatori, 3,3% share); Rete 4 con ‘Delitti ai Caraibi’ (392.000 spettatori, 3% share); Nove con ‘La Corrida’ (387.000 spettatori, 3,7% share) e La7 con ‘Il processo di Norimberga’ (271.000 spettatori, 2,8% share). 

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