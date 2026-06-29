30.5 C
Firenze
lunedì 29 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi sedicesimi Brasile-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Brasile inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sfidando il Giappone a Houston nei sedicesimi di finale oggi, lunedì 29 giugno. La vincente di questo match affronterà, agli ottavi, la vincente di Norvegia-Costa d’Avorio. La Selecao di Carlo Ancelotti si è imposta nel gruppo C con 7 punti, mentre il Giappone ha chiuso al secondo posto nel girone F alle spalle dell’Olanda.  

Ecco le probabili formazioni di Brasile-Giappone, in campo stasera alle 19 a Houston:  

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Junior; Cunha. Ct: Ancelotti.  

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Seko/Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct: Moriyasu.  

La partita Brasile-Giappone sarà trasmessa in diretta su Dazn e Rai 1. Il match sarà disponibile in streaming su Rai Play e sull’App di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.5 ° C
31.6 °
28.9 °
60 %
0.9kmh
6 %
Lun
36 °
Mar
36 °
Mer
37 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2132)ultimora (1299)Video Adnkronos (473)sport (78)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati