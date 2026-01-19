11.4 C
Ascolti tv, il ‘Milionario’ vince con 16,6%. Bene ‘Ornella senza fine’ su Nove

(Adnkronos) –
Il game show condotto da Gerry Scotti ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ in onda ieri, domenica 18 gennaio, su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.241.000 spettatori e il 16,6% di share mentre Rai1 con ‘Prima di noi’ ha conquistato 1.921.000 spettatori e l’11,2% di share. Bene il Nove che con lo speciale ‘Ornella senza fine’ di ‘Che tempo che fa’ ha incollato allo schermo 1.702.000 raggiungendo il 10,5% di share. 

Fuori dal podio troviamo Rai3 con ‘Report’ ha raccolto 1.548.000 (8,2% share) mentre Italia 1 con ‘Le Iene’ ha raggiunto 1.171.000 spettatori (9% share). Seguono: Rete 4 con ‘Fuori dal Coro’ (638.000 spettatori, 4,8% share); Rai 2 con ‘Il mio regno per una farfalla’ (608.000 spettatori, 3,1% share); La7 con ‘The Peacemaker’ (344.000 spettatori, 1,9% share); Tv8 con ‘Nonno questa volta è guerra!’ (297.000 spettatori, 1,6% share).  

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raccolto 4.876.000 spettatori (24,1% share) mentre Rai con ‘Affari tuoi’ ha interessato 4.468.000 spettatori (22,1% share). 

 

spettacoli

