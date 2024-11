Aston Villa-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan, la Juve si rituffa sulla Champions League e vola a Birmingham per affrontare il sorprendente Aston Villa, che ha raccolto fin qui 9 punti nelle prime quattro giornate di coppa. La squadra di Thiago Motta è invece dietro, a quota 7. La partita tra Aston Villa e

Juventus

si giocherà oggi, mercoledì 27 novembre, al Villa Park di Birmingham. Calcio d’inizio alle 21. Ecco le probabili formazioni:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. All. Emery.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta. La sfida tra Aston Villa e Juventus, quinta partita della prima fase della nuova Champions, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)