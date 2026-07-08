32.8 C
Firenze
mercoledì 8 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Attentato a Ranucci, Lavitola in procura a Roma per interrogatorio. Il legale: “Sconvolto per le accuse”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Valter Lavitola interrogato questo pomeriggio dalla procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato dinamitardo davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L’ex editore e imprenditore è indagato come presunto mandante dell’esplosione avvenuta nell’ottobre scorso.  

Gli investigatori, che lo scorso 4 luglio hanno disposto le perquisizioni eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati, sono al lavoro per verificare il suo eventuale coinvolgimento anche attraverso l’analisi di telefoni e computer sequestrati. 

“Vi posso dire che Valter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come confermato dallo stesso giornalista”, ha detto l’avvocato Sergio Cola, difensore Lavitola, entrando in procura a Roma. 

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm della Dda Edoardo De Santis, aveva portato già la scorsa settimana all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Reati, a cui si aggiunge quello di strage, contestati in concorso anche a Lavitola. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
32.8 ° C
32.8 °
32.3 °
49 %
0.9kmh
100 %
Mer
33 °
Gio
34 °
Ven
38 °
Sab
38 °
Dom
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2293)ultimora (1364)Video Adnkronos (516)sport (119)salute (84)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati