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Spionaggio per la Russia, gip: “Da ex 007 accesso a documenti segreti, riservatissimi e Nato secret”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gavino Raoul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta del Ros che ha svelato un’attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, secondo quanto apprende l’Adnkronos, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come Nato Secret. Secondo quanto scrive il gip Rosamaria De Lellis, nell’ordinanza di applicazione e rigetto di misure cautelari, Piras ”in tempi e occasioni diverse, personalmente o in concorso con soggetti allo stato non identificati, abusivamente si introduceva e si manteneva” nei sistemi informatici o telematici in uso ”all’Arma del Carabinieri e agli organismi di Informazione e Sicurezza italiani” accedendo a diversi documenti, tra cui il file classificato come segreto e denominato ”controspionaggio” contenente linee guida per specifiche attività. Tantissimi i file violati, tra cui ”Linea N°”, classificato come ”riservatissimo”, sulla “ricerca per l’individuazione del nuovo capo della linea N (illegali) del Servizio intelligence russo Svr”, ma anche “elenco D, contenente l’elenco degli italiani ritenuti in collegamento con l’Intelligence russa”. 

Tra gli accessi abusivi, secondo quanto scrive il gip nell’ordinanza, risultano anche quelli ad alcune ”slide relative alla pianificazione di un’attività informativa da condurre su soggetti presenti nelle liste passeggeri di specifiche tratte aeree” e a un file contenente “informazioni su Nikolav Alexeyavich Yumatov”, riportante sul margine superiore e inferiore del foglio la classificazione ”Nato Secret”. Accesso anche al file word “incarichi’, contenente “una tabella con una serie di nominativi di officer russi e relativi incarichi svolti all’Interno dell’intelligence” e ai report di analisi sul modus operandi degli agenti del Gru (riservato) oltre che a un file con “le generalità di decine di soggetti indicati quali agenti operativi del servizio di intelligence britannico”.  

Risulta inoltre l’accesso a file con intestazione “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, classificati riservati: con il primo veniva data attuazione alla “Direttiva Pcm-Ons n3/2019 del 23 dicembre 2019” mentre l’altro definisce i requisiti di sicurezza per i sistemi di comunicazione e informazione (Cis) che trattano informazioni classificate a livello riservato. 

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