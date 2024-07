Attentato Trump, direttrice Secret Service al Congresso: “Ogni falla mia responsabilità”

(Adnkronos) – Nel giorno del tentato assassinio di Donald Trump, il 13 luglio scorso, il Secret Service ha “fallito” la sua missione di protezione. E’ quanto dirà, secondo quanto anticipato, la direttrice Kimberly Cheatle nella sua audizione oggi al Congresso. “Come direttrice dell’ United States Secret Service, mi assumo la piena responsabilità di ogni falla nell’apparato di sicurezza”, dirà ancora nella sua dichiarazione di apertura. “Dobbiamo imparare da quello che è accaduto e muoveremo mari e monti per assicurarci che un incidente come quello del 13 luglio non accada più – continua la dichiarazione di Cheatle -, il pensiero di quello che avremmo dovuto fare diversamente non mi abbandona mai”. “La nostra missione non è politica, ma è letteralmente una questione di vita e di morte, come i tragici eventi del 13 luglio ci hanno ricordato – proseguirà la direttrice – ho piena fiducia negli uomini e le donne del Secret Service, si meritano il nostro sostegno nel portare avanti la nostra missione protettiva”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)