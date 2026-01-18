5.9 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
Australian Open, da De Minaur e Swiatek a Djokovic: il programma della seconda giornata

(Adnkronos) –
Seconda giornata per l’Australian Open. Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspetta ancora l’esordio di Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Sarà il turno di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e del padrone di casa Alex De Minaur, ma anche di Coco Gauff e Iga Swiatek nel tabellone femminile. 

 

Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio: 

Rod Laver Arena: dall’1:30 ora italiana
 

[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB) 

[LL] – Alex de Minaur [6] (AUS) 

non prima delle 9
 

[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL) 

Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB) 

Margaret Court Arena: dall’1:30
 

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED) 

Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA) 

non prima delle 9
 

Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS) 

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR) 

John Cain Arena: dall’1
 

Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN) 

[6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS) 

non prima delle 7
 

Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS) 

non prima delle 8:30
 

Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA) 

Kia Arena: dall’1
 

[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS) 

Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI) 

Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS) 

1573 Arena: dall’1
 

Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA) 

Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS) 

[17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS) 

[17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA) 

Anz Arena: dall’1
 

[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA) 

[WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN) 

Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS) 

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN) 

Campo 5: dall’1
 

Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL) 

[25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA) 

[WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP) 

[Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON) 

Campo 6: dall’1
 

[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ) 

Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL) 

[13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT) 

Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS) 

Campo 7: dall’1
 

Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB) 

Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN) 

[27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED) 

[21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA) 

Campo 8: dall’1
 

Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA) 

Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP) 

Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO) 

Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE) 

Campo 12: dall’1
 

Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL) 

Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA) 

Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR) 

Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN) 

Campo 13: dall’1
 

Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA) 

[19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA) 

Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP) 

[29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA) 

Campo 14: dall’1
 

Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER) 

[Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA) 

[19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU) 

Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA) 

Campo 15: dall’1
 

Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI) 

[Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR) 

Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER) 

Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE) 

 

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

