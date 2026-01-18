Australian Open, da De Minaur e Swiatek a Djokovic: il programma della seconda giornata

(Adnkronos) –

Seconda giornata per l’Australian Open. Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspetta ancora l’esordio di Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Sarà il turno di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e del padrone di casa Alex De Minaur, ma anche di Coco Gauff e Iga Swiatek nel tabellone femminile.

Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio:

Rod Laver Arena: dall’1:30 ora italiana



[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB)

[LL] – Alex de Minaur [6] (AUS)

non prima delle 9



[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL)

Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB)

Margaret Court Arena: dall’1:30



[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED)

Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA)

non prima delle 9



Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS)

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR)

John Cain Arena: dall’1



Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN)

[6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS)

non prima delle 7



Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30



Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA)

Kia Arena: dall’1



[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS)

Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI)

Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS)

1573 Arena: dall’1



Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA)

Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS)

[17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS)

[17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA)

Anz Arena: dall’1



[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA)

[WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN)

Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS)

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN)

Campo 5: dall’1



Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL)

[25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA)

[WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP)

[Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON)

Campo 6: dall’1



[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ)

Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL)

[13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT)

Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS)

Campo 7: dall’1



Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB)

Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN)

[27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED)

[21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA)

Campo 8: dall’1



Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA)

Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO)

Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE)

Campo 12: dall’1



Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL)

Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA)

Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR)

Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN)

Campo 13: dall’1



Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA)

[19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA)

Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP)

[29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA)

Campo 14: dall’1



Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER)

[Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA)

[19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU)

Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA)

Campo 15: dall’1



Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI)

[Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR)

Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER)

Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE)

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

