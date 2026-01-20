6.9 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad Alexander Zverev e il padrone di casa Alex De Minaur. Nel tabellone femminile, oltre all’azzurra, tornerà protagonista la numero uno Wta Aryna Sabalenka e Coco Gauff. 

 

ROD LAVER ARENA – dall’1:30 ora italiana
 

[1] Aryba Sabalenka (BLR) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN) 

non prima delle 4:00 

[1] Carlos Alcaraz (SPA) – Yannick Hanfmann (GER) 

non prima delle 9:00 

Hamad Medjedovic (SRB) – Alex de Minaur [6] (AUS) 

Iva Jovic (USA) – Priscilla Hon [Q] (AUS) 

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30
 

[Q] Jaime Faria (POR) – Andrey Rublev [13] (RUS) 

non prima delle 3:00 

[3] Coco Gauff (USA) – Olga Danilovic (SRB) 

non prima delle 9:00 

Maria Sakkari (GRE) – [8] Mirra Andreeva (RUS) 

[29] Frances Tiafoe (USA) – Francisco Comesana 

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00
 

[12] Elina Svitolina (UCR) – [Q] Linda Klimovicova (POL) 

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Quentin Halys (FRA) 

non prima delle 7:00 

Elena-Gabriela Ruse (ROM) – Ajla Tomljanovic (AUS) 

non prima delle 8:30 

[3] Alexander Zverev (GER) – Alexandre Muller (FRA) 

KIA ARENA – dall’1:00
 

[WC] Talia Gibson (AUS) – [23] Diana Shnaider (RUS) 

Reilly Opelka (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA) 

[10] Alexander Bublik (KAZ) – Marton Fucsovics (HUN) 

Magdalena Frech (POL) – [7] Jasmine Paolini (ITA) 

1573 ARENA – dall’1:00
 

[19] Tommy Paul (USA) – Thiago Agustin Tirante (ARG) 

[17] Victoria Mboko (CAN) – Caty McNally (USA) 

[WC] Jordan Thompson (AUS) – Nuno Borges (POR) 

[19] Karolina Muchova (CZE) – Alycia Parks (USA) 

ANZ Arena – dall’1:00
 

[18] Francisco Cerundolo (ARG) – Damir Dzumhur (BIH) 

[Q] Storm Hunter (AUS) – Hailey Baptiste (USA) 

Anastasia Potaopova (AUT) – [28] Emma Raducanu (GBR) 

[25] Learner Tien (USA) – Alexander Shevchenko (KAZ) 

Court 5 – dall’1:00
 

Yulia Putintseva (KAZ) – Elsa Jacquemot (FRA) 

COURT 6 – dall’1:00 

Kamil Majchrzak (POL) – Fabian Marozsan (HUN) 

non prima delle 3:00 

Polina Kudermetova (UZB) – [14] Clara Tauson (DEN) 

[Q] Michael Zheng (USA) – [32] Corentin Moutet (FRA) 

Ann Li (USA) – Magda Linette (POL) 

COURT 7 – dall’1:00
 

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Anna Bondar (HUN) 

Tomas Martin Etcheverry (ARG) – [Q] Arthur Fery (GBR) 

Emilio Nava (USA) – [26] Cameron Norrie (GBR) 

 

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.9 ° C
7.6 °
5.6 °
76 %
4.1kmh
72 %
Mar
8 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1194)ultimora (1063)Eurofocus (53)demografica (41)sport (37)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati