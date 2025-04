Belluno, padre uccide figlio 17enne e poi si toglie la vita

(Adnkronos) – Un 50enne di origine polacca, Vladislav G., avrebbe ucciso il figlio 17enne con un coltello per poi togliersi la vita sparandosi con un’arma da fuoco. Il probabile caso di omicidio-suicidio è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17 a Oltra, una piccola frazione del comune di Lamon in provincia di Belluno. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno udito delle urla e lo sparo provenire dalla casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno che sta vagliando l’ipotesi della tragedia familiare, forse causati da rapporti di coppia difficili, dato che in casa vive anche la madre del ragazzo. Il Suem 118 è arrivato sul posto con l’elicottero ma i sanitari non hanno potuto che constatare l’avvenuta morte di entrambi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)