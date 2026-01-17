10.7 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Berrettini, niente Australian Open: l’azzurro si ritira dal torneo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini si ritira dall’Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l’ennesimo problema fisico: “Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” le parole del tennista romano, che ha salutato così il torneo prima del via.  

Berrettini, spesso alle prese con problemi fisici, avrebbe dovuto giocare il suo primo match lunedì 19 gennaio contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur. Niente da fare, per Matteo ancora la necessità di uno stop.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
9.2 °
81 %
0.5kmh
60 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1137)ultimora (1020)Eurofocus (50)demografica (35)sport (32)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati