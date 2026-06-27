30.8 C
Firenze
sabato 27 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bertè, concerto annullato: “Troppo caldo, esibirmi mette a rischio mia salute”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Loredana Bertè annulla un concerto a causa dell’ondata di caldo di questi giorni e lo comunica personalmente sui social, spiegandone i motivi. La data di Bergamo domenica 28 giugno “è annullata. Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto”, premette. 

E spiega: “Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi – riflette l’artista – ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo Loredana”, conclude. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.8 ° C
32.3 °
29.6 °
47 %
0.5kmh
0 %
Sab
39 °
Dom
39 °
Lun
41 °
Mar
39 °
Mer
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2038)ultimora (1194)Video Adnkronos (480)sport (86)salute (78)lavoro (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati