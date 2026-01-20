6.8 C
martedì 20 Gennaio 2026
Bimba di due anni muore soffocata mangiando un wurstel

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una bimba di due anni è morta soffocata dopo aver ingerito un wurstel. La tragedia si è consumata a Vibo Valentia, nella tarda mattinata odierna. L’alimento avrebbe ostruito le vie respiratorie della piccola, che è stata immediatamente trasportata dai genitori in ospedale, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare. La Procura di Vibo Valentia, diretta dal procuratore Camillo Falco, valuta l’apertura di un fascicolo sull’accaduto.  

cronaca

