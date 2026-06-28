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Gp Olanda, cade subito Bezzecchi: cos’è successo ad Assen

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(Adnkronos) – Inizia (e finisce) malissimo il Gran Premio d’Olanda della MotoGp per Marco Bezzecchi oggi, domenica 28 giugno. A 22 giri dalla fine del Gp di Assen, il leader del Mondiale cade e rotola nella ghiaia dopo una scivolata ad altissima velocità in curva 15. Una caduta che fa seguito a quella della scorsa settimana, sul circuito di Brno, che equivale a un doppio zero pesantissimo nella classifica piloti del Motomondiale.  

 

Bezzecchi è volato via dalla sua Aprilia in maniera spaventosa, ma dopo qualche minuto di apprensione è stato inquadrato dalle telecamere pienamente cosciente, soccorso subito dagli addetti di pista.  

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