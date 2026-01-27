10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Nuova sede Rai momento storico per Milano”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È un momento straordinario e storico per Milano, per Regione Lombardia e per il nostro Paese. È un ritorno al futuro, la storia che si ricompone, la Rai che ritorna nel luogo in cui era nata e proprio di fianco alla nostra palazzina era stata installata l’antenna nel 47’ per irradiare il segnale. Le storie di Fiera Milano e della Rai sono due storie legate e molto simili, perché in Fiera si racconta la storia dell’Italia e la Rai racconta al mondo l’Italia. Da oggi partiranno i 30 mesi per la realizzazione dell’edificio che sarà tra i più sostenibili nel nostro Paese quindi grande attenzione anche all’ambiente”. Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine della posa della prima pietra della nuova sede della Rai, a Milano. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.9 °
9 °
65 %
1.3kmh
20 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1440)ultimora (1278)sport (60)Eurofocus (57)demografica (45)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati