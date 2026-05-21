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Bullismo, Di Paola (Coni): “Sport strumento formativo per i ragazzi”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Il Coni è l’organo di riferimento del mondo dello sport, erroneamente associato solo a quello agonistico, invece il Coni è una famiglia enorme che ha sotto 51 federazioni, 15 enti di promozione e milioni di tesserati”. Lo ha detto Marco Di Paola, vicepresidente del Coni durante il suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos.. Non soltanto un comitato sportivo, ma uno strumento formativo che si affianca a quello genitoriale e scolastico.  

“I ragazzi identificano nello sport punti di riferimento come i loro allenatori, che spesso si trovano anche a sostituirsi al ruolo genitoriale nella crescita dei ragazzi – ha sottolineato Di Paola- una responsabilità che sentiamo tutta”. La presenza del Coni e del mondo sportivo nella formazione della società civile si presenta con non pochi ostacoli. “La difficoltà è riuscire a distinguere tante situazioni diverse e avere strumenti rapidi e incisivi per affrontarli”, ha specificato il vicepresidente del Comitato olimpico. Strumenti che si rilevano fondamentali “per crescere il Sinner del futuro e formare dall’inizio giovani atleti con la linea dei principi e dei valori che lo sport propone”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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