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Camillo Ruini in condizioni critiche, il cardinale è assistito in casa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni già presidente della Cei, da alcuni giorni è di nuovo in condizioni critiche. La situazione viene descritta come “impegnativa”, a quanto si apprende. Non è ricoverato ma assistito a casa.  

Ruini fu ricoverato d’urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall’attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025: anche in quel caso si riprese. 

Il cardinale Ruini è un personaggio chiave della Chiesa italiana. È stato presidente della Conferenza episcopale italiana dal 7 marzo 1991 alla stessa data del 2007. Proprio nel 2007 mobilitò il primo Family day in difesa della famiglia tradizionale e contro l’estensione dei diritti e le unioni civili. Raffinato teologo, da tempo vive in sedia a rotelle, ma la mente è sempre stata lucidissima. 

In un’intervista al Corriere della Sera, Ruini rifletteva sulla vita e sulla morte, sul concetto di Aldilà e sull’inferno che, si è detto convinto, oggi è popolato, “non deserto”. Ruini, nell’intervista, ha parlato anche dell’anima, dicendo che “non esaurisce l’uomo”. Sulla morte, Ruini ha osservato: “Più che paura provo pentimento non solo per i peccati commessi, ma per le tante cose che avrei potuto fare e non ho fatto. Ho dedicato troppo tempo a me e ai miei libri, anche se mi rincuora l’affetto di tante persone”.  

Ruini ha pubblicato molto libri. Tra i tanti, ecco alcuni titoli: ‘Verità di Dio e verità dell’uomo’, ‘Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo’, ‘Alla sequela di Cristo’, ‘Giovanni Paolo II, il servo dei servi di Dio’ e ‘Rieducarsi al cristianesimo’. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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