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Salute, Muhamad (Colombia): “Invecchiare bene sentendoci in armonia con la natura”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Non possiamo avere una salute duratura delle persone e della società senza tener conto che gli esseri viventi e la Terra sono in grado di rigenerare la vita. Questo implica un cambiamento nel modo in cui guardiamo le cose: invece di pensare di essere al di sopra della natura, dovremmo agire in armonia con la natura e sentirci parte di essa”. Lo spiega Susana Muhamad, Former Ministry of Environment and Sustainable Development della Colombia, in occasione della terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento con il nuovo concept della prospettiva One Health per ridisegnare il futuro della longevità. 

“La nostra salute, nel lungo periodo – osserva Muhamad – dipende dalla salute del pianeta. Questo significa, in definitiva, che dovremo abbandonare gradualmente i combustibili fossili, che stanno causando il cambiamento climatico e profondi problemi per la salute, e ripristinare l’equilibrio ecologico del pianeta. Queste sono le due principali azioni su cui l’umanità dovrà lavorare nel corso del XXI secolo. Se la longevità e la rigenerazione dei sistemi viventi e della società verranno perseguite continuando con l’attuale sistema di estrazione e sfruttamento – avverte – rischiamo di finire non solo con un pianeta malato, ma in una situazione catastrofica per l’umanità”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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