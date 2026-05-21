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Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa

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(Adnkronos) –
Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Il belga del team Bahrain Victorious si impone in solitaria con uno scatto a tre chilometri dal traguardo. Alle sue spalle, staccato di 3″ il connazionale Toon Aerts (Lotto-Intermarché) che si aggiudica la volata del gruppo. 

Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mantiene la maglia rosa per l’ottavo giorno di fila, guadagnando anche 6″ di abbuono passando primo allo striscione del traguardo volante e o ora guida la classifica generale con 33″ di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) e 2’03” sull’olandese Thymen Arensman (Ineos). Domani la tredicesima frazione, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania dopo 189 km. 

sport

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