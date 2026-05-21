27.6 C
Firenze
giovedì 21 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, Fullerton (The Capital Institute): “One Health Economy interconnessa al benessere”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’idea della One Health Economy nasce dalla consapevolezza che la nostra salute economica, fisica e mentale, siano in realtà un unico concetto interconnesso e inseparabile. Eppure, abbiamo costruito le nostre istituzioni e il nostro sistema economico come se operassero separatamente da questi altri aspetti. Quella che oggi definiamo una policrisi – un insieme interconnesso e a cascata di problemi ecologici, politici, sociali ed economici – ci sta mostrando che, se proviamo a gestire questi elementi come compartimenti separati, perdiamo la complessità delle loro interconnessioni”. Lo ha detto John Fullerton, presidente di The Capital Institute, alla terza edizione del Milan Longevity Summit su concept One Health per ridisegnare il futuro della longevità. 

“Stiamo capendo che il nostro modo di pensare è stato finora riduttivo – osserva Fullerton – Separiamo i problemi in singole componenti, dividiamo il sapere accademico in discipline, le imprese in specializzazioni, ma così facendo perdiamo di vista le relazioni fondamentali che legano ogni cosa. Credo che ci troviamo davanti a un cambiamento epocale, paragonabile al passaggio dal Medioevo all’Età Moderna – riflette – Questa nuova era non ha ancora un nome, ma non sarà più organizzata come una macchina da ottimizzare, bensì come un organismo vivente da accompagnare verso un buono stato di salute. Ed è proprio questo, per me, il significato più profondo del concetto di One Health”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.6 ° C
28.5 °
26.6 °
37 %
3.1kmh
20 %
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2553)ultimora (1275)Video Adnkronos (458)ImmediaPress (274)lavoro (127)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati