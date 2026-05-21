26.8 C
Firenze
giovedì 21 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali XXL, la Fifa ci pensa: ipotesi torneo a 66 squadre dal 2030

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato, ma all’interno della Fifa si discute già di un’ulteriore espansione per il 2030. Un altro step che sarebbe epocale, dopo il passaggio da 32 a 48 nazionali. La novità è che il presidente Gianni Infantino sta ragionando a una nuova ipotesi, quella di allargare la Coppa del Mondo a 66 squadre partecipanti.
 

Come riportato da BeIn Sports la proposta, inizialmente avanzata dalla Conmebol – la confederazione sudamericana – come strumento per aumentare la rappresentanza globale, ha acquisito forza nelle ultime settimane e non è più considerata ‘irrealistica’. Ancor di più considerando come Infantino abbia ripetutamente sottolineato la sua visione dei Mondiali come una vera e propria celebrazione globale del calcio.
 

L’ampliamento del torneo offrirebbe intanto a un maggior numero di Paesi l’opportunità di competere sul palcoscenico più importante del calcio, con nazioni che non si sono mai qualificate in precedenza ai Mondiali. E dall’altra parte potrebbe (forse) ridurre il numero di esclusioni eccellenti, come capitato ancora una volta all’Italia. 

Il torneo al via tra meno di un mese in Usa, Canada e Messico accoglierà il debutti di diverse nazionali. Se il nuovo formato si dimostrerà vincente sia dal punto di vista commerciale e agonistico, secondo BeIn Sports la pressione all’interno della Fifa per aumentare ulteriormente il numero di partecipanti potrebbe aumentare in maniera rilevante. 

I Mondiali del 2030 dovrebbero essere ospitati principalmente da Spagna, Portogallo e Marocco. Sono però previste gare ‘celebrative’ in Argentina, Uruguay e Paraguay. Un torneo con 66 squadre, inevitabilmente, richiederebbe uno sforzo organizzativo straordinario per la complessità dell’evento. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.8 ° C
27.4 °
26.4 °
39 %
4kmh
20 %
Gio
26 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2596)ultimora (1291)Video Adnkronos (471)ImmediaPress (277)lavoro (129)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati