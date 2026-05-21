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Il ‘sosia’ di Trump è un bufalo. E verrà ucciso presto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il sosia di Donald Trump esiste ed è un bufalo albino. Così, almeno, pensano tutte le persone che ogni giorno, in Bangladesh, fanno la fila per fotografare il bovino a cui è stato dato il nome (e il cognome) del presidente degli Stati Uniti. Il bufalo in questione, diventato una star sui social, è un raro esemplare albino. Pesa circa 700 chili e ha una ‘chioma’ che, pettinata accuratamente dal suo proprietario Zia Uddin Mridha, ricorda il ciuffo biondo di Trump. 

“Mio fratello minore ha scelto questo nome per il pelo straordinario del bufalo”, ha detto Mridha all’agenzia AFP nella sua fattoria a Narayanganj, nell’area della capitale Dacca. Il contadino accoglie ogni giorno visitatori curiosi, che scattano foto senza soluzione di continuità. “L’unico lusso che il bufalo si concede è quello di lavarsi quattro volte al giorno”, ha spiegato Mridha. 

 

Il destino dell’animale, nonostante la celebrità, è segnato. Il bufalo Donald Trump verrà ucciso. Il Bangladesh, nazione a maggioranza musulmana, si sta preparando per l’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio” islamica, che cadrà alla fine di maggio. Si prevede che oltre 12 milioni di capi di bestiame, tra cui capre, pecore, mucche e – appunto- bufali saranno sacrificati. “Mi mancherà Donald Trump, ma questo è il vero spirito dell’Eid al-Adha: fare un sacrificio”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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