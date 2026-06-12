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Canada-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud. 

 

La sfida tra Canada e Bosnia è in programma oggi, venerdì 12 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Canada (4-4-2): Crepeau; Larryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquid, Koné, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct. Marsch. 

  

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic; Alajbegovic, Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez. 

 

Canada-Bosnia sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sulla Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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