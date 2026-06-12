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Formula 1, oggi prove libere Gp Barcellona: orari e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 12 giugno, il Mondiale torna protagonista con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l’incidente nell’ultimo Gp. 

 

Le prove libere del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 sono in programma oggi, venerdì 12 giugno. La prima sessione andrà in scena alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17. La terza e ultima sessione è invece prevista sabato 13 alle 12.30. 

 

Le prove libere del Gp di Barcellona di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le due sessioni si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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