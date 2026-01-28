Carlo Conti ospite domenica a ‘Verissimo’

9.8 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
(Adnkronos) – Domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite, per la prima volta, di ‘Verissimo’, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A darne notizia è un post sul profilo Instagram della trasmissione: “Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti!”, si legge nell’annuncio. Il conduttore, in procinto di guidare il suo quinto festival di Sanremo, sarà protagonista di un’intervista ritratto. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale 5.  

spettacoli

