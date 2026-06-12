‘Caro Presidente, ti racconto’, lo speciale Mediaset che ricorda Silvio Berlusconi

(Adnkronos) – In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo Fondatore con ‘Caro Presidente, ti racconto’, un documento che intreccia memoria e presente, ricordi privati e riflessioni sul nostro tempo.

Lo speciale, che andrà in onda nel corso della serata di oggi venerdì 12 giugno in simulcast su tutte le reti Mediaset, racconta attraverso immagini, fotografie e pensieri, un dialogo introspettivo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere sui fatti avvenuti in questi ultimi tre anni e l’evolversi di situazioni che lo videro come protagonista.

‘Caro Presidente, ti racconto’ è ambientato nella cornice di Villa del Balbianello, edificio storico che sorge a Lenno sul Lago di Como, luogo amato dal Presidente. La regia è affidata a Roberto Burchielli.

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