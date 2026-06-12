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‘Caro Presidente, ti racconto’, lo speciale Mediaset che ricorda Silvio Berlusconi

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(Adnkronos) – In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo Fondatore con ‘Caro Presidente, ti racconto’, un documento che intreccia memoria e presente, ricordi privati e riflessioni sul nostro tempo. 

Lo speciale, che andrà in onda nel corso della serata di oggi venerdì 12 giugno in simulcast su tutte le reti Mediaset, racconta attraverso immagini, fotografie e pensieri, un dialogo introspettivo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere sui fatti avvenuti in questi ultimi tre anni e l’evolversi di situazioni che lo videro come protagonista. 

‘Caro Presidente, ti racconto’ è ambientato nella cornice di Villa del Balbianello, edificio storico che sorge a Lenno sul Lago di Como, luogo amato dal Presidente. La regia è affidata a Roberto Burchielli. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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