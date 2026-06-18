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Caso Garlasco, madre Sempio resta in rianimazione. Difesa: “Ha tentato il suicidio”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La donna si trova ricoverata da ieri, mercoledì 17 giugno, all’ospedale di Vigevano (Pavia) dopo “un’overdose di farmaci”. I legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Catalliotti, sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che “si è trattato di un tentativo di suicidio”. Una scelta – spiegano i difensori all’Adnkronos – dettata “dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social”.  

La notizia del ricovero è arrivata ieri dopo che la donna è stata soccorsa da un’ambulanza e ricoverata d’urgenza “per un eccesso o diciamo overdose di assunzione di farmaci tranquillanti”. I difensori hanno anche invitato ad abbassare i toni su una vicenda a cui la madre dell’indagato è estranea: “Lei con questo processo non c’entra nulla, non essendo null’altro che una testimone e speriamo di ridarle la tranquillità che merita” conclude l’avvocato Cataliotti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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