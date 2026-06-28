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“C’è una rissa in giardino”, il match tra canguri vola sul web

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Una rissa con calci e pugni. Protagonisti, due canguri. E il video diventa una ‘hit mondiale’. Gabriel Robinson qualche giorno fa ha sentito rumori sospetti nel giardino della sua casa di Dungog, Nuovo Galles del Sud, in Australia. Si è affacciato e ha assistito ad un match di boxe a pochi metri dalle sue finestre. A picchiarsi di santa ragione, due canguri. Robinson è rimasto ipnotizzato dalla rissa tra i due animali, che si sono scambiati colpi durissimi tra ‘pugni’ e calci assestati con le potentissime. Il duello è durato diversi minuti, prima della fuga di uno dei contendenti che si è allontanato. Ovviamente, saltando. 

 

 

“Stavo lavorando in casa, bevevo un caffè. Mia madre mi ha detto che c’erano dei canguri in giardino: sono uscito mentre uno dei due tirava un calcio volante… Molte persone pensano si tratti di un video realizzato con l’AI perché la luce è praticamente perfetta”, dice Robinson, mentre il video vola oltre i 30 milioni di visualizzazioni.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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