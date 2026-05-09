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Cobolli, beffa agli Internazionali: nel game decisivo suona… l’inno della Lazio

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(Adnkronos) – L’inno della Lazio ‘distrae’ Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il francese Terence Atmane nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, proprio mentre il club biancoceleste ospitava l’Inter all’Olimpico per il big match della 36esima giornata di Serie A. 

E così, sulla BNP Paribas Arena, si è creata una scena surreale. Cobolli, grande tifoso della Roma, si è ritrovato nel game decisivo del primo set a dover ascoltare l’inno della squadra rivale, visto le poche centinaia di metri che separano i due impianti. 

‘Vola Lazio vola’ ha riempito l’aria del Foro Italico, nonostante l’assenza dei tifosi biancocelesti all’Olimpico per la protesta contro la societò, ma Cobolli non si è fatto distrarre. L’azzurro è rimasto concentrato e ha portato a casa il primo set, rispondendo così, sul campo, ai rivali di sempre. 

 

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