Eurovision, l’emozione di Sal Da Vinci e l’augurio di Conti: “Vinci, sono i mondiali di canto”

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“Mi raccomando: tieni alto il tuo nome”. È questo l’augurio di Carlo Conti per Sal Da Vinci, a pochi minuti dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.

Nel corso dell’anteprima, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, i due conduttori della telecronaca italiana della kermesse, hanno intervistato il cantautore italiano. “Questa esperienza la porterò sempre nel mio cuore, grazie al supporto di tutti gli italiani. L’ho sentito proprio nel cuore”, ha detto Sal Da Vinci. “Siamo arrivati al rush finale e tra poco mi toccherà salire sul palco. Lo farò con tutto il sentimento che provo nel cantare questa canzone e nel lanciare questo messaggio d’amore”, ha aggiunto.

Poi, in videochiamata, è arrivato l’augurio di Carlo Conti: “Sono pronto con le trombette tipo allo stadio. Chi non salta? Sal Sal”, ha scherzato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. “Mi raccomando, tieni alto il tuo nome, vinci”, ha esclamato con orgoglio.

Da Vinci emozionato ha replicato: “Grazie a Carlo sono qui, grazie per la scelta della canzone. Lo devo a te se sono qui. Tu mi hai scelto, mi hai portato su quel palco dopo tanti anni che mancavo”, ha detto, ricordando la vittoria dello scorso febbraio alla kermesse canora italiana.

“Non voglio più meriti – ha replicato Conti -. Piaci a tutti e la tua canzone la cantano tutti. E quando la cantano anche i bambini vuol dire che è arrivata dritta la cuore”. Poi, il cantautore ha concluso: “Io spero di fare una bella figura”. “Sei un professionista, hai una bella gavetta. Pensa solo che sono i mondiali del canto”, ha concluso Conti ironizzando ma alzando inevitabilmente il livello d’ansia dell’artista.

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