Cobolli, successo da sogno contro Zverev e lacrime per il piccolo Mattia: la dedica dell’azzurro

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Flavio Cobolli agguanta la vittoria più importante della sua carriera, contro il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev, e scoppia in lacrime. Oggi, sabato 18 aprile, l’azzurro ha dedicato il suo successo nella semifinale dell’Atp 500 di Monaco a Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto ieri.

Flavio lo aveva ricordato poche ore fa sui social: “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato”.

Il pianto liberatorio al termine della semifinale contro Zverev racconta il difficile momento emotivo dell’azzurro, che domani giocherà la finale del torneo tedesco contro il vincente della sfida tra Alex Molcan e Ben Shelton.

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