Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

Ultima ora
(Adnkronos) – Gran finale, ieri sera, nella capitale del Kazakistan Astana, di ‘Silk Way Star’, primo grande concorso vocale asiatico. La competizione canora, che si potrebbe definire l’Eurovision asiatico, è stata vinta dalla cantante mongola Michelle Joseph, come riporta l’agenzia di stampa kazaka Qazinform. La manifestazione si propone di “promuovere il dialogo culturale tra i Paesi asiatici e di ampliare i legami umanitari tra i popoli”, come ha sottolineato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso letto dal Consigliere di Stato della Repubblica del Kazakistan, Erlan Karin.  

La finale, caratterizzata da produzioni sceniche articolate e numeri musicali di alto livello, ha riunito sette concorrenti provenienti da Armenia, Georgia, Kazakhstan, Cina, Mongolia e Uzbekistan. Ogni interprete ha presentato un brano nella propria lingua trasformando il palco in una mappa musicale dell’Asia. 

