domenica 18 Gennaio 2026
Da noi… a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

Corriere Toscano
Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, torna oggi, domenica 18 gennaio, alle 17.20 su Rai 1. Le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo ma anche le storie di persone comuni che hanno dato una svolta alla loro vita, in un percorso di rinascita e cambiamento.  

Gli ospiti saranno Sergio Friscia, attore, comico e conduttore radiofonico siciliano, Mietta, cantante di tanti successi, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo ‘Per avere me’; Edoardo Leo, protagonista al cinema dal 22 gennaio della nuova commedia di Massimiliano Bruno ‘2 cuori e 2 capanne’.  

Fialdini farà poi conoscere la pubblico la storia di Vanessa Casu, trentenne romana che ha perso la vista a 19 anni e vive la sua vita come una continua sfida alla sua disabilità: è a un passo dal conquistare la cintura nera di kick-boxing e utilizza i social per smontare con ironia gli stereotipi sulla cecità, mostrando la sua quotidianità insieme al suo cane-guida Pancake. 

