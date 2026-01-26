6.6 C
Darderi, la racchetta lanciata contro Sinner e la ‘maledizione’ del bambino in tribuna

(Adnkronos) –
Nervosismo per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 26 gennaio, il tennista azzurro è stato battuto da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2) in una partita con poca storia, in cui il numero 24 del mondo non ha nascosto la propria frustrazione. Difficili i primi due set, in cui Darderi, forse complice anche la tensione di affrontare il numero due del mondo, ha fatto il pieno di errori gratuiti. 

Proprio in seguito a due di questi, che gli sono costati il break nel secondo parziale, l’italo-argentino si è lasciato andare a un gesto plateale. Ha lanciato la racchetta, accompagnandolo a un urlo. La reazione di Sinner? Jannik non ha battuto ciglio, voltandosi dall’altra parte e preparandosi a servire. 

Ma la difficile partita di Darderi ha subito anche un colpo di scena nel finale. Il numero 24 del ranking, sotto di due set, è riuscito a reagire nel terzo set, portando il parziale fino al tie break. Qui va avanti 2-0, ma poi si incarta e perde la concentrazione, subendo la rimonta di Sinner.  

Il motivo? Un bambino che piange in tribuna, che al momento del lancio della pallina cattura l’attenzione di Darderi (e l’ilarità del pubblico di Melbourne). È il preludio alla sua sconfitta: da quel momento Luciano non riesce più a mettere a segno un punto. dal campo ed è preludio alla sua sconfitta. 

  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

