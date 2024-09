E’ sempre Cartabianca, Berlinguer: “Ho avuto incidenti di salute”

(Adnkronos) – “Ho avuto un sacco di incidenti lievi ma impegnativi di salute”. Bianca Berlinguer, nella prima puntata di E’ sempre Cartabianca, ferma così il ‘pressing’ di Mauro Corona che dà vita al consueto siparietto nell’apertura della trasmissione in onda su Rete 4. “Si è fatta un lifting? La trovo molto ringiovanita nonostante questi incidenti di salute che ha avuto. Lo scopriremo qual è il suo nuovo amore…”, dice Corona, in collegamento come al solito da Erto. “Tutto poteva venirmi in mente tranne che farmi un lifting”, replica la conduttrice. Corona, che viene costantemente invitato in studio a Roma e sistematicamente rifiuta, insiste sulla svolta sentimentale nella vita della giornalista, proponendo ironicamente anche la propria candidatura: “Il nuovo amore non c’è…”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)