Elezioni Usa, sondaggio Nyt: “Trump è un punto sopra Harris”

(Adnkronos) – Harris e Trump separati da un punto percentuale. In un nuovo sondaggio del New York Times/Siena College, condotto tra il 3 e il 6 settembre scorsi, il 47% del campione dichiara di sostenere Harris, il 48% Trump. Il dibattito tra i due aspiranti presidenti è previsto per martedì sera, il secondo dibattito presidenziale di quest’anno dopo quello di giugno tra il presidente Biden e Trump. Secondo il sondaggio Times/Siena il 30% dei probabili elettori ritiene che “gli Stati Uniti siano sulla strada giusta”, mentre il 60% è meno ottimista. Il sondaggio Times/Siena ha coinvolto 1.695 elettori registrati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)