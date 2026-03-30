16.2 C
Firenze
lunedì 30 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elodie, è amore con Franceska? Tra vasche da bagno e cene di lusso, la fuga in montagna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non l’ha dichiarato pubblicamente ma gli indizi social sembrano parlare chiaro. Elodie si starebbe frequentando con Franceska Nuredini, danzatrice del corpo di ballo del suo tour.  

Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, la cantante avrebbe dunque voltato pagina e lo avrebbe fatto proprio con la ballerina. Poche settimane fa le due hanno trascorso alcuni giorni in Thailandia e ora in un lussuoso hotel di montagna. Tra vasche da bagno, cene stellari e pose sensuali, Elodie e Franceska non si nascono più e condividono sui social foto che lasciano poco spazio ai dubbi, alimentando le voci su una possibile relazione.  

 

Con loro in vacanza, tra gli scatti condivisi sui social compaiono anche Tananai e un gruppo di amici.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.2 ° C
17.8 °
15.3 °
41 %
2.6kmh
40 %
Lun
16 °
Mar
14 °
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1172)ultimora (829)sport (147)Eurofocus (54)demografica (40)finanza (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati