Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Famiglia nel bosco, mamma allontanata da casa famiglia: “Uno dei bimbi rifiuta di mangiare”

(Adnkronos) – Uno dei piccoli Trevallion rifiuta il cibo, perché non c’è la mamma. E’ quanto starebbe succedendo ai bimbi della famiglia nel bosco. Secondo fonti vicine alla famiglia, uno dei bambini che dal 20 novembre scorso si trovano nella casa famiglia di Vasto (Chieti), ha deciso da oggi di non mangiare perché mamma Catherine non è con loro. La donna è stata allontanata venerdì scorso dai suoi bambini a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. 

 

“Mi auguro che questa storia possa risolversi velocemente, con il minor danno possibile per i piccoli. Vengo qui come se fossi una bambina che rappresenta l’interesse dei bambini”. A dirlo è la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, oggi a Vastonella casa famiglia.  

“Non voglio assolutamente dare la croce agli assistenti sociali – ha affermato – ma sicuramente esiste un problema di formazione. Si ritrovano spesso a che fare con situazioni molto delicate senza avere gli strumenti adeguati. In questo caso c’era anche un gap linguistico e culturale che potrebbe aver complicato la vicenda. Quando lo Stato, rappresentato da un’assistente sociale, si avvicina a una famiglia deve adattarsi, ci dev’essere competenza per capire. Se si crea tra loro una difficoltà insuperabile, magari si prova a cambiare l’assistente sociale. Come usciranno i bimbi quando usciranno da qui? Traumatizzati, ma non lo dico io, lo dicono i luminari della psichiatria di questo Paese”.  

 

