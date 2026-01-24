Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi

(Adnkronos) – Avrebbero lasciato una lettera, a quanto apprende l’Adnkronos, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati oggi. Il figlio di Pasquale Carlomagno e Maria Messeni è reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

I due coniugi sono stati trovati impiccati in casa oggi a AnguillaraLa missiva, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto, sarebbe indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno.

A dare l’allarme è stata la zia d Claudio Carlomagno, dopo che non riusciva a contattare la coppia.

La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia.

