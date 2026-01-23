Ferrari, subito problemi con la SF-26? Hamilton si ferma nel test a Fiorano, cos’è successo

(Adnkronos) – Grande attesa per la Ferrari SF-26, svelata oggi venerdì 23 gennaio. Il team di Maranello ha presentato la monoposto con cui gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2026, con i primi giri sul circuito di casa a Fiorano. Proprio sulla pista casalinga, un episodio ha fatto subito preoccupare i tifosi della Rossa. Cos’è successo? Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è fermata dopo il primo giro in mezzo alla pista ed è stato necessario l’intervento del box. I meccanici si sono catapultati in pista per spingere la monoposto nel garage, ma lo stop era ovviamente previsto.

Questo perché la prova di una nuova monoposto (in gergo, ‘shakedown’) non è un test prestazionale, ma un controllo funzionale con un limite di 15 km totali concessi dalla Fia. Su una pista lunga 2.976 metri come quella di Fiorano, equivale a circa 5 giri, da dividere tra i due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nessun allarme, dunque, per i tifosi della Rossa.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)