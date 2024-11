Finisce contro il guardrail, poi l’auto si ribalta: morto 20enne a Ceccano

(Adnkronos) – Un giovane di 20 anni è morto nella notte intorno alle 2 a Ceccano, Frosinone, in un incidente stradale sulla strada Asi-asse attrezzato, dopo l’incrocio con via Anime Sante in direzione Ceccano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del radiomobile di Frosinone, una pattuglia di Giuliano di Roma e il comandante della stazione di Ceccano per i rilievi ed accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima era alla guida di un’auto Peugeot 206, di proprietà della madre. Ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è finito contro il guardrail per poi capovolgersi più volte sulla strada. Quando l’auto si è ribaltata il 20enne è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul posto. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Nell’auto viaggiavano anche altri due giovani, un 19enne ed un 16enne entrambi di Ceccano, che sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Spaziani di Frosinone e non sono in pericolo di vita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)